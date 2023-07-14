В саратовском Правительстве появился комитет молодежной политики. Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Соответствующее постановление подписано губернатором региона Романом Бусаргиным.

Это сделано путем преобразования министерства молодежной политики и спорта Саратовской области в министерство спорта Саратовской области и комитет молодежной политики Саратовской области.

Новое ведомство будет отдельно заниматься работой с молодежью, связанной, в том числе, с поддержкой волонтерских и добровольческих организаций, Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Численность составит восемь человек.