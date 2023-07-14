Фото: Архив КП

В Заводском районе Саратова провели проверку работы общественного транспорта. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Сегодняшним утром представители областного минтранса и администрации МО «Город Саратов» проверили, как работает общественный транспорт в Заводском районе. Проверка проведена перед закрытием на реконструкцию трамвайного маршрута №8.

Участники рейда оценили интервал отправления автобусов на улице Тульская. В том числе обратили внимание на наполняемость салонов.

В утренние часы с 8:00 до 9:00 время интервала составил 6 минут, наполняемость салона - 30-50%.

Кроме того, посчитали количество пассажиров в таких дублирующих маршрутах, как №55, 55А, 3, 57, 110, 60, 26.

Наполняемость маршрута №8 составила 30-70%.

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