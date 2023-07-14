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НовостиОбщество14 июля 2023 9:10

Юные футболистки из Озинок заняли четвертое место на всероссийском «Кожаном мяче»

Евгений Бадиков
фото: минспорта

фото: минспорта

Юные футболистки из Озинок заняли четвертое место на всероссийском «Кожаном мяче». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Саратовской области.

В Астрахани с 7 по 13 июля прошел финальный этап Всероссийских соревнований юных футболисток «Кожаный мяч». Нашу область на турнире представляла команда из Озинок девушек 2012-2013 годов рождения.

Юные спортсменки добилась хороших результатов и заняли четвертое место из 16 команд-финалистов.

Лучшим игроком соревнований признана Варвара Аблаева.