фото: архив КП.

Пьяный 17-летний саратовец хотел поехать на СВО и напал на охранника военкомата. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Согласно источнику, 17-летний нетрезвый саратовец Д. прибыл в военкомат на проспекте Энтузиастов с целью записаться добровольцем на СВО. В это время военкомат охранял старший сержант полиции К. В ходе разговора молодой человек вступил в перепалку с полицейским, а когда аргументы закончились — пустил в ход кулаки, нокаутировав сотрудника.

Полицейского госпитализировали в больницу, у него выявлена черепно-мозговая травма. Дебошир задержан.