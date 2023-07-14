фото: пресс-служба правительства

До конца лета в Саратове благоустроят 14 дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Губернатор Роман Бусаргин в ходе проверки хода ремонта осмотрел дворы Фрунзенского, Октябрьского и Заводского районов. В этом году планируется привести в порядок 14 объектов у 32 домов.

По словам главы Саратова Лады Мокроусовой, работы планируется завершить до 1 сентября этого года, сейчас на объектах работы идут в соответствии с графиком.

- Важно, чтобы процесс подачи заявки был открытым и прозрачным. Люди должны понимать, почему выбрали ту или иную территорию, в каком порядке их ремонтируют. Программу будем продолжать, она Саратову необходима, учитывая состояние дворов. При этом люди должны увидеть благоустройство, связанное не только с бюджетным финансированием, но и в рамках содержания домов. Здесь нужно подключать управляющие организации, - подчеркнул Роман Бусаргин.