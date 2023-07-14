Кадры с прослушиваний

Фокусник из Саратова Артем Щукин стал участником американского шоу талантов. В США стартовал 18-й сезон популярного шоу America’s Got Talent (максимально приближенный аналог в России - «Минута славы») Актер саратовского театра магии и фокусов «Самокат» Артем Щукин принял участие в отборочном этапе конкурса.

38-летний Артем рассказал публике, что занимается фокусами с 9 лет и продемонстрировал собравшимся забавный карточный фокус под мелодию из сериала «Семейка Аддамс».

Публика и жюри оказались благосклонны к артисту и саратовец прошел в следующий этап. Ознакомиться с выступлением можно здесь.