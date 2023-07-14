фото: Архив КП

Жительницу Саратова осудят за обещание «комиссовать» военного. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратовской области.

В Саратове 31-летняя ранее судимая местная жительница мошенница предлагала за 150 тысяч оказать помощь в признании инвалидности участника боевых действий. Женщина связалась с матерью раненного военного и заявила ей, что за «определенную сумму» может помочь с увольнением в запас ее сына.

Поверив в это, мать военнослужащего согласилась и передала ей 80 тысяч рублей, а еще 70 тысяч она осталась «должна за посредничество». Мошенническую схему вскрыли сотрудники УФСБ. Возбуждено уголовное дело. Авантюристке грозит до 5 лет за решеткой.