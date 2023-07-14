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НовостиПолитика14 июля 2023 6:39

Янклович: военнослужащий из Саратовской области погиб в ДТП в зоне СВО

Еще двое бойцов получили в аварии ранения
Елена Маркелова
Фото: Саратовская мэрия

Фото: Саратовская мэрия

В зоне СВО случилось летальное ДТП, унесшее жизнь военнослужащего из Саратовской области. Об этом сообщил депутат Саратовской облдумы Александр Янклович в телеграм-канале Твои герои, Саратов!

ЧП случилось в 98-полку. Причиной трагедии, по словам Александра Юрьевича стало то, что вел машину неопытный шофер. Итогом стало столкновение авто с бетонным препятствием.

Погиб 34-летний боец Сергей, еще двое его сослуживцев – из Саратова и Оренбурга – ранены, и им необходима операция.