Янклович: военнослужащий из Саратовской области погиб в ДТП в зоне СВО

Фото: Саратовская мэрия

В зоне СВО случилось летальное ДТП, унесшее жизнь военнослужащего из Саратовской области. Об этом сообщил депутат Саратовской облдумы Александр Янклович в телеграм-канале Твои герои, Саратов!

ЧП случилось в 98-полку. Причиной трагедии, по словам Александра Юрьевича стало то, что вел машину неопытный шофер. Итогом стало столкновение авто с бетонным препятствием.

Погиб 34-летний боец Сергей, еще двое его сослуживцев – из Саратова и Оренбурга – ранены, и им необходима операция.