Фото: Архив КП

В Саратовской области сотрудника Россельхознадзора укусила дикая крыса. Об этом сегодня, 14 июля, информирует пресс-служба медицинского учреждения.

В травматологический пункт 6-ой городской больницы Саратова обратился мужчина. По его словам, в одном из районов области он случайно наступил на дикое животное, после чего крыса укусила за палец ноги.

-Рана была небольшая, мы обработали ее необходимыми средствами, после чего пациент был госпитализирован для проведения вакцинации. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, - прокомментировала заведующая травмпунктом Яна Станиславовна Юмашева.

Врачи напоминают - при возможном контакте с дикими животными быть предельно осторожными.

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