фото: Минэкономразвития региона
Предприятия Саратовской области награждены за внедрение практик наставничества. Об этом сообщает минэкономразвития Саратовской области.
В регионе прошла церемония награждения победителей и финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» в рамках нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Производительность труда».
Целью конкурса является поиск и отбор успешных практик наставничества в сфере производительности труда для их дальнейшей популяризации в регионе.
- Активная работа по реализации национального проекта «Производительность труда» продолжается - стимулируется развитие производств в регионе, растет производительность труда за счет качественного изменения подходов к рабочим процессам, внедрения методик бережливого производства, повышения компетенций сотрудников. Развитие системы наставничества также оказывает серьезное влияние на эффективность производственных процессов. Именно наставники помогают новым сотрудникам быстрее адаптироваться, стать самостоятельными и продуктивными, - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.
Победители и финалисты конкурса:
Прорывные технологии повышения производительности труда:
Победитель – ПАО «Саратовэнерго»
Финалист – ООО «Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал»
Профессиональное развитие молодежи:
Победитель – АО «КБПА»
Финалисты – АО ЭОКБ «Сигнал» им. Глухарева, АО «Металлургический завод Балаково»
Также были определены победители в специальных номинациях, предусмотренных для наставников на предприятиях, не являющихся участниками нацпроекта:
Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда:
Победитель – Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская атомная станция
Финалист – ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки
Наставничество в социальной сфере:
Победитель – ГУЗ «СГКБ № 1 им. Ю.Я. Гордеева»
Победители и финалисты конкурса примут участие во Всероссийском этапе конкурса по выявлению лучших практик наставничества.