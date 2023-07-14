фото: Минэкономразвития региона

Предприятия Саратовской области награждены за внедрение практик наставничества. Об этом сообщает минэкономразвития Саратовской области.

В регионе прошла церемония награждения победителей и финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» в рамках нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Производительность труда».

Целью конкурса является поиск и отбор успешных практик наставничества в сфере производительности труда для их дальнейшей популяризации в регионе.

- Активная работа по реализации национального проекта «Производительность труда» продолжается - стимулируется развитие производств в регионе, растет производительность труда за счет качественного изменения подходов к рабочим процессам, внедрения методик бережливого производства, повышения компетенций сотрудников. Развитие системы наставничества также оказывает серьезное влияние на эффективность производственных процессов. Именно наставники помогают новым сотрудникам быстрее адаптироваться, стать самостоятельными и продуктивными, - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

Победители и финалисты конкурса:

Прорывные технологии повышения производительности труда:

Победитель – ПАО «Саратовэнерго»

Финалист – ООО «Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал»

Профессиональное развитие молодежи:

Победитель – АО «КБПА»

Финалисты – АО ЭОКБ «Сигнал» им. Глухарева, АО «Металлургический завод Балаково»

Также были определены победители в специальных номинациях, предусмотренных для наставников на предприятиях, не являющихся участниками нацпроекта:

Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда:

Победитель – Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская атомная станция

Финалист – ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки

Наставничество в социальной сфере:

Победитель – ГУЗ «СГКБ № 1 им. Ю.Я. Гордеева»

Победители и финалисты конкурса примут участие во Всероссийском этапе конкурса по выявлению лучших практик наставничества.