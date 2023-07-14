Рано утром в центре Саратова произошел пожар в гостинице. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Сегодня рано утром, 14 июля, в центре Саратова произошел пожар. В 4:27 на пульт диспетчера экстренных служб поступил сигнал о пожаре в гостинице по адресу проспект Столыпина, 25. Площадь пожара составила 1 кв.м. Горел плафон светильника на третьем этаже. Огонь удалось затушить до прибытия пожарной охраны. Отметим, что по этому адресу расположено сразу два отеля - «Кают Компания» и «Богемия». К счастью, пострадавших нет.