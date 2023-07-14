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НовостиОбщество14 июля 2023 4:59

В Ершовском районе сожгли 8 тысяч пачек безакцизных сигарет

Сумма уничтоженных вещдоков превысила 1 миллион рублей
Елена Маркелова
Фото: Прокуратура Саратовской области

Фото: Прокуратура Саратовской области

Прокуратура Ершовского района проконтролировала исполнение приговора суда об уничтожении вещдоков по уголовному делу о незаконных приобретении, хранении и перевозке для продажи немаркированных табачных изделий. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Для этого следователи при участии органов местного самоуправления сожгли свыше 8 тысяч пачек сигарет. Сумма уничтоженных вещдоков превысила 1 миллион рублей.

Чтобы не допустить нарушений исполнения приговора суда, мероприятие прошло под контролем прокуратуры Ершовского района.