В Ершовском районе сожгли 8 тысяч пачек безакцизных сигарет

Фото: Прокуратура Саратовской области

Прокуратура Ершовского района проконтролировала исполнение приговора суда об уничтожении вещдоков по уголовному делу о незаконных приобретении, хранении и перевозке для продажи немаркированных табачных изделий. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Для этого следователи при участии органов местного самоуправления сожгли свыше 8 тысяч пачек сигарет. Сумма уничтоженных вещдоков превысила 1 миллион рублей.

Чтобы не допустить нарушений исполнения приговора суда, мероприятие прошло под контролем прокуратуры Ершовского района.