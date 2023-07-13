В Саратовской области обсуждают ускорение процесса выдачи жилья для детей-сирот. Об этом стало известно сегодня во время прямого эфира депутата областной думы Александра Бурмака (фракция «ЕР») и министра строительства и ЖКХ Сергея Соколова.

В ходе эфира Сергей Соколов отметил, что вчера министерство выдало юбилейное, 700-е, именное свидетельство, а сегодня их выдано уже 706 на сумму 1,6 млрд рублей. В ближайшие несколько лет в планах закрыть очередь и выдавать квартиры «год в год».

Александр Бурмак отметил, что в текущем году жильем планировалось обеспечить 1400 человек, но число уже выросло до 1548.

Сергей Соколов уточнил, что ряд риелторов оказывает услуги детям-сиротам на безвозмездной основе.

Завершая встречу Бурмак отметил, что встречи в таком формате будут продолжаться, призвал задавать свои вопросы и не бояться обращаться как в профильное министерство, так и к депутатам.