График движения

В Саратове пройдет тестовое закрытие трамвайного маршрута №8. Об этом сообщает министерство информации и печати Саратовской области.

Завтра, 14 июля, в Саратове проведут тестовые мероприятия для подготовки к закрытию трамвайного маршрута № 8 «пл. Орджоникидзе - пос. Комсомольский».

Жителям города предложат альтернативные маршруты — автобусы рейсов № 18Д, 55, 55А, 3, 16, 26, 110, 79. На указанных маршрутах будет предусмотрен льготный проезд по «Транспортной карте».

График движения транспорта обнародован на фото.