Реализация национального проекта "Производительность труда" в Саратовской области

Фото: Комсомольская правда Саратов

На радио «Комсомольская правда Саратов 14 июля в 14 часов после выпуска новостей в передаче «Гость в студии», Министр экономического развития Саратовской области Андрей Андреевич Разборов, руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Сергей Сергевич Карказов и руководитель проектного офиса ООО «Печатникъ» Карпухина Мария Владимировна расскажут о национальном проекте «Производительность труда».

Вы узнаете об условиях участия в проекте, о наиболее успешных кейсах повышения производительности труда на саратовских предприятиях и финансовой поддержке предприятий в рамках нацпроекта, а также о том, какая работа проводится непосредственно на предприятиях.

Передача будет доступна по ссылке.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.