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НовостиОбщество13 июля 2023 12:37

В Саратовской области задержали очередного курьера мошенников

Молодой житель Вольска помогал мошенникам обманывать пенсионерок
Светлана Курышева

Оперативниками уголовного розыска установлен предполагаемый курьер мошенников. Об этом сегодня, 13 июля сообщает региональное ГУ МВД.

В полицию обратилась 82-летняя жительница Вольска. Пенсионерка рассказала, что ей позвонила неизвестная, представилась ее дочерью и сообщила, что стала виновницей ДТП и попросила денег, чтобы решить вопрос о непривлечении ее к ответственности. Деньги предложила передать через курьера.

Пожилая женщина испугалась и передала незнакомцу 54 000 рублей. Только после этого позвонила дочери и, узнав, что у той все в порядке, обратилась в полицию. По данному факту следственным подразделением МО МВД России «Вольский» возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Оперативниками уголовного розыска установлено, что к произошедшему может быть причастен 21-летний житель областного центра. У полицейских имеются основания полагать, что он получал от неизвестных информацию откуда нужно забрать деньги и что с ними делать дальше.

Молодой человек в содеянном сознался, полицейские устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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