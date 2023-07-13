В Саратовской области задержали очередного курьера мошенников

Оперативниками уголовного розыска установлен предполагаемый курьер мошенников. Об этом сегодня, 13 июля сообщает региональное ГУ МВД.

В полицию обратилась 82-летняя жительница Вольска. Пенсионерка рассказала, что ей позвонила неизвестная, представилась ее дочерью и сообщила, что стала виновницей ДТП и попросила денег, чтобы решить вопрос о непривлечении ее к ответственности. Деньги предложила передать через курьера.

Пожилая женщина испугалась и передала незнакомцу 54 000 рублей. Только после этого позвонила дочери и, узнав, что у той все в порядке, обратилась в полицию. По данному факту следственным подразделением МО МВД России «Вольский» возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Оперативниками уголовного розыска установлено, что к произошедшему может быть причастен 21-летний житель областного центра. У полицейских имеются основания полагать, что он получал от неизвестных информацию откуда нужно забрать деньги и что с ними делать дальше.

Молодой человек в содеянном сознался, полицейские устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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