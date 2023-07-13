В Саратове возникли проблемы с детскими трехкомпонентными прививками от кори

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На прошлой неделе замминистра здравоохранения говорил о 47 подтвержденных случаях кори с начала 2023 года, 35 из которых – дети.

В ходе сегодняшнего брифинга рассказал замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер выразил уверенность в том, что резкого увеличения заболеваемости корью не должно быть. Это связано с тем, что Роспотребнадзор четко определяет очаги заболевания, проводится вакцинация населения.

- У нас сейчас единичные случаи заболеваемости. В Саратове число заболевших, конечно, больше, чем в малонаселенных районах. У нас нет больших очагов, а случаи кори связаны с завозом из-за рубежа и неблагополучных регионов страны, – отметил замминистра.

По его словам, наблюдаются небольшие перебои с поставками трехкомпонентной вакцины для детей. На совещании по ВКС с Минздравом России сообщили что следующую партию поставят в октябре. Плановая вакцинация детей временно приостановлена. По области в поликлиниках остались единичные дозы. При этом, вакцина для взрослых пациентов есть в необходимом количестве. Для тех, кому она противопоказана, например, беременным вводят иммуноглобулин.

Чиновник добавил, что можно ставить детям прививку непосредственно от кори, но целесообразнее вводить именно трехкомпонентную вакцину.

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