Володин: в 2024 году в Саратовской области капитально отремонтируют более 50 школ

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Вчера в Госдуме Вячеслав Володин провел совещание, в котором участвовали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и депутаты федерального заксобрания. Обсуждался вопрос оказания помощи региону по капитальному ремонту школ.

Вячеслав Володин поставил задачу найти средства на эти цели – порядка 3 млрд рублей на 2024 год. Это позволит капитально отремонтировать около 50 школ в регионе, а не 8 школ как в 2023 году.

Вячеслав Володин во исполнение поручений Президента РФ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций обратился к депутатам Госдумы от Саратовской области Николаю Панкову, Андрею Воробьеву, Александру Стрелюхину с просьбой усилить контроль за реализацией этого проекта в своих избирательных округах. Губернатора Романа Бусаргина попросил качественно подготовить проектную документацию на ремонт школ, чтобы в январе 2024 года провести все необходимые конкурсные процедуры и вместе с главами районов Саратовской области эффективно решить задачу по приведению школ в нормативное состояние.