Роман Бусаргин рассказал о помощи Сватовскому району

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

В своём телеграм-канале Роман Бусаргин поблагодарил всех, кто год назад начал участвовать в поддержке Сватовского района.

-Спасибо всем, кто откликнулся, помог и продолжает помогать: лечит местных жителей, восстанавливает школы, объекты ЖКХ, дорожного хозяйства. В прошлом году вашими силами удалось отремонтировать 19 общеобразовательных учреждений, 5 многоквартирных домов. Эти и многие другие здания были разрушены результате обстрелов со стороны ВСУ.-поделился Бусаргин.

В настоящий момент в Сватовский район из Саратовской области доставили около 426 тонн гуманитарного груза и Для детей волонтёры отправили 3248 подарков к Новому Году, а перед празднованием 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне установлены гранитные плиты обелиска в городе Сватово на Мемориале Славы, Памяти и Скорби.