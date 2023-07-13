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НовостиОбщество13 июля 2023 11:34

Роман Бусаргин рассказал о помощи Сватовскому району

В настоящий момент из Саратовской области доставили около 426 тонн гуманитарного груза
Елена Маркелова
Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

В своём телеграм-канале Роман Бусаргин поблагодарил всех, кто год назад начал участвовать в поддержке Сватовского района.

-Спасибо всем, кто откликнулся, помог и продолжает помогать: лечит местных жителей, восстанавливает школы, объекты ЖКХ, дорожного хозяйства. В прошлом году вашими силами удалось отремонтировать 19 общеобразовательных учреждений, 5 многоквартирных домов. Эти и многие другие здания были разрушены результате обстрелов со стороны ВСУ.-поделился Бусаргин.

В настоящий момент в Сватовский район из Саратовской области доставили около 426 тонн гуманитарного груза и Для детей волонтёры отправили 3248 подарков к Новому Году, а перед празднованием 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне установлены гранитные плиты обелиска в городе Сватово на Мемориале Славы, Памяти и Скорби.