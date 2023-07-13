Саратовский спектакль «Маугли» попал в ТОП-10 престижной международной театральной премии

ТЮЗ Киселева и «Маугли» вошли в ТОП-10 престижной международной театральной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала – 2023». Об этом сегодня, 13 июля сообщает Министерство культуры области. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Международная ежегодная театральная премия зрительских симпатий «Звезда Театрала – 2023» только открыла голосование по лонг-листу нынешнего сезона. ТЮЗ Киселева, единственный театр из Саратовской области попал в число номинантов дважды: в номинации «Лучший региональный театр» и спектакль «Маугли» Георгия Цнобиладзе как «Лучший спектакль для детей и юношества». За премию борются самые сильные театры, самые популярные спектакли, самые известные режиссеры и артисты страны: театр им. Вахтангова, МХТ им. Чехова, РАМТ, «Сатирикон» и многие другие.

Проголосовать за Саратовский театр и спектакль можно по ссылке https://teatral-online.ru/star/longlist/

Голосование продлится до 31 августа. В сентябре дирекция премии сформирует шорт-лист из номинантов, получивших наибольшее число голосов, и в первый понедельник декабря на церемонии в Театре Вахтангова назовут имена лауреатов.