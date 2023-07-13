Погиб стрелок из Саратовской области Талгат Жумалиев

В ходе специальной военной операции погиб Жумалиев Талгат Галиматович. Об этом сегодня, 13 июля, в соцсетях сообщила глава Озинского района Антонина Галяшкина.

Талгат Галиматович родился 4 октября 1982 года в с/з Чалыклинский. В 1997 году окончил Чалыклинскую среднюю школу. В 2000 году военным комиссариатом был призван в ряды вооруженных Сил Российской Федерации, после службы вернулся в родной посёлок.

В мае 2022 года добровольно принял решение и заключил контракт с Министерством обороны для участия в специальной военной операции. Служил в должности стрелка-помощника гранатометчика мотострелкового батальона. За мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга награждён «Медалью за Отвагу».

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Память о нашем земляке останется в наших сердцах навсегда – написала глава района.

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