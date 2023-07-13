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НовостиОбщество13 июля 2023 10:13

Изменилось расписание движения автобусов маршрута Саратов-Екатериновка

По новому графику они будут следовать с сегодняшнего дня
Елена Маркелова

С сегодняшнего дня, 13 июля, автобусы маршрута № 668 П-Э «Екатериновка - Саратов» будут ходить по новому графику. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

От остановочного пункта «Екатериновка КП» автобусы будут ходить в 06:20 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам; в 07:20 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам.

От остановочного пункта «Саратов АВ» им предстоит стратовать: в 13-30 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам; в 14-30 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам.