Средний заработок в саратовской обрабатывающей промышленности достиг 53,6 тысячи рублей

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

В Саратовской области назвали лидирующие отрасли промышленности по росту количества работников. Данную статистику приводит профильное ведомство.

Так, в январе-апреле этого года на обрабатывающих производствах предприятий региона заняты 82 тысячи человек. С 2022 этот показатель увеличился на 2,5%. Наибольшее количество сотрудников оказалось на производстве текстильных изделий. Численность работников в этой области выросла в два раза.

- Средняя зарплата в обрабатывающей промышленности по итогам 4 месяцев составила 53,6 тысячи рублей, отметили в ведомстве. Это на 22,6% больше по сравнению с прошлогодним значением.