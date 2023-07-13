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НовостиОбщество13 июля 2023 9:30

Средний заработок в саратовской обрабатывающей промышленности достиг 53,6 тысячи рублей

Зарплаты выросли на 22,6% по сравнению с прошлым годом
Елена Маркелова
Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

В Саратовской области назвали лидирующие отрасли промышленности по росту количества работников. Данную статистику приводит профильное ведомство.

Так, в январе-апреле этого года на обрабатывающих производствах предприятий региона заняты 82 тысячи человек. С 2022 этот показатель увеличился на 2,5%. Наибольшее количество сотрудников оказалось на производстве текстильных изделий. Численность работников в этой области выросла в два раза.

- Средняя зарплата в обрабатывающей промышленности по итогам 4 месяцев составила 53,6 тысячи рублей, отметили в ведомстве. Это на 22,6% больше по сравнению с прошлогодним значением.