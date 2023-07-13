В Саратовском Юбилейном запланирована реконструкция движения

Фото: Администрация Волжского района Саратова

В Волжском районе Саратова у остановки Берилл состоялась встреча жителей с исполняющим обязанности председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Игорем Поздникиным. Во встрече приняли участие глава администрации Волжского района Владимир Бьятенко, общественный совет поселка Юбилейный, а также активные жители поселка. Был рассмотрен вопрос организации дорожного движения по улице Усть-Курдюмской. Об этом сообщает правительство области.

В ходе диалога был принят ряд конструктивных решений для обеспечение безопасности дорожного движения и оптимизацию пропускной способности транспортных средств. В том числе реорганизация пешеходных переходов, парковочных карманов, организация одностороннего движения на перемычке между основной дорогой и дублёром в направлении поселка Юбилейный, разрешение левого поворота с улицы Усть-Курдюмской в сторону дороги дублера на светофорном объекте у магазина «Синий Кит».

С целью определения оптимальной настройки алгоритма работы светофора планируется осуществить мониторинг транспортных потоков на перекрестке улицы Усть-Курдюмской и улицы Менякина. Так же планируется организовать 3 полосы движения по улице Усть- Курдюмской на пересечении с улицей Вешней.

Реализация мероприятий будет идти поэтапно: менее капиталоемкие будут выполнены в ближайшие два месяца, более затратные будут проведены в третьем квартале текущего года. Также обсуждался вопрос строительства автомобильной дороги, соединяющей ул. Большой Долинный проезд с дублером улицей Усть-Курдюмской. Проектирование и строительство дороги будет рассмотрено Комитетом в 2023-2024 году.

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