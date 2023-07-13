В Саратовской области вдвое снизилось число нарушений на экзаменах

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В Саратовской области вдвое снизилось количество нарушений на ЕГЭ. Об этом рассказала замминистра образования Саратовской области Ирина Чиняева сегодня, 13 июля.

Чиняева в прямом эфире рассказала об итогах проведения школьных экзаменов. По словам чиновницы, в целом они прошли в штатном режиме. 9 тысяч человек сдавали ЕГЭ и 24 тысячи — ГИА.

В этом году работало 4 ситуационных пункта, были привлечены почти 2 тысячи наблюдателей в режиме онлайн.

— На сегодняшний день количество нарушений по сравнению с прошлым годом снизилось в 2 раза. Сейчас мы анализируем документы по 7 нарушениям - это шпаргалки и использование телефонов. Однако работа продолжается, эти цифры - предварительные, — отметила Чиняева.