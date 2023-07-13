Саратовские депутаты потребовали у Волкова решить вопрос низких зарплат почтальонов

Депутаты Саратовской областной думы отправили письмо генеральному директору «Почты России» Михаилу Волкову. Парламентарии просят повысить заработную плату сотрудникам отделений.

Зампред Думы Роман Чуйченко («Единая Россия») отметил, что на прошедшем в регпарламенте совещании был озвучен ряд претензий к работе почты: нехватка кадров, скромный заработок.

- При этом доходит до абсурда. При неоднократном увеличении окладов, реальные доходы людей падают. В счет не идет работа в почтовом зале в течение восьмичасового рабочего дня. Например, в ожидании покупателей тех же продовольственных и бытовых товаров, полки с которыми сегодня можно увидеть в каждом почтовом отделении. Почтальону в сельской местности предлагается доход в 7600 рублей, - сказал Чуйченко.