Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2023 8:32

Саратовские депутаты потребовали у Волкова решить вопрос низких зарплат почтальонов

Сельским сотрудникам «Почты России» платят всего 7600 рублей в месяц
Елена Маркелова

Депутаты Саратовской областной думы отправили письмо генеральному директору «Почты России» Михаилу Волкову. Парламентарии просят повысить заработную плату сотрудникам отделений.

Зампред Думы Роман Чуйченко («Единая Россия») отметил, что на прошедшем в регпарламенте совещании был озвучен ряд претензий к работе почты: нехватка кадров, скромный заработок.

- При этом доходит до абсурда. При неоднократном увеличении окладов, реальные доходы людей падают. В счет не идет работа в почтовом зале в течение восьмичасового рабочего дня. Например, в ожидании покупателей тех же продовольственных и бытовых товаров, полки с которыми сегодня можно увидеть в каждом почтовом отделении. Почтальону в сельской местности предлагается доход в 7600 рублей, - сказал Чуйченко.