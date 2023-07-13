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В Саратове без воды остались тысячи людей из-за аварий. Об этом сообщает ООО "КВС".

Сегодня, 13 июля, в Саратове производится целый ряд отключений воды по различным причинам.

Из-за аварии на ул.Гвардейская, 18а, ориентировочно до 17:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов: Гвардейская, 2-48, Салютная, 5-я Дачная, Пионерская, 1й, 2й Пионерские пр-ды, 1й, 2й, 3й Гвардейские пр-ды, Зеленогорская, квадрат: Гвардейская – Попова – Спартака – Бережная, квадрат: Гвардейская – Крылова – Панфилова – Кольцова.

Для устранения повреждения на водопроводе по адресу ул.Вишневая, 16, сегодня, 13 июля, ориентировочно до 20:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов: Вишневая, Пр. 50 лет Октября, 63, 65, 67.

Для работ на собственных сетях по заявке потребителя по адресу ул.Береговая, 1/15, сегодня, 13 июля, ограничено холодное водоснабжение абонентов: квадрат Чернышевского - 2й Мельничный пр. - Береговая - Б.Садовая.

Для устранения повреждения в насосной станции, сегодня, 13 июля, ориентировочно до 17:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов: Политехническая, 47, 49, 51/53, 55/59, 61/63, 65-69, Клочкова, 1-11, 15, 15а, 4-й Парковый пр., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3-й Парковый пр., 49.