Мэрия Саратова изъяла дом 1930-х годов постройки в районе аэропорта

Фото: Архив КП

В Саратове изъят еще один аварийный дом для муниципальных нужд. Соответствующее постановление еще неделю назад подписала глава Саратова Лада Мокроусова. Документ только вчера, 12 июля, опубликовали в пресс-службе мэрии.

Изъят земельный участок площадью 1970 кв. м с кадастровым номером 64:48:030212:4531 и аварийный дом по адресу: улица Аэропорт, СХИ, секция № 2. Это старая четырехэтажка 1932 года постройки в районе старого аэропорта. Она находится недалеко от пересечения улиц Планерной и Жуковского за гаражами.

Под изъятие попали все 58 помещений в доме. Такая процедура необходима для переселения жителей в новые дома.

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