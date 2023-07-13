фото: ГИБДД

В Марксе на пешеходном переходе сбили 78-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Вчера, 12 июля, в Марксе произошло ДТП. Примерно в 10:35, рядом с домом №26 по проспекту Ленина по пешеходному переходу шла 78-летняя пенсионерка. Во время перехода дороги пожилая женщина была сбита автомобилем Renault Sandero, за рулем которого сидел 56-летний автомобилист.

После этого пострадавшую пенсионерку доставили в медицинское учреждение, где приняли решение о госпитализации. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.