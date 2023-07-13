Балашовец Виталий Скатов погиб в ходе СВО

Фото: Администрация Балашовского района

В специальной военной операции погиб уроженец Саратовской области Виталий Скатов. Об этом сообщила администрация Балашовского района.

При исполнении воинского долга Скатов Виталий Леонидович проявил смелость и мужество. Наш земляк самоотверженно и бесстрашно защищал Родину и соотечественников. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего, - обратился к семье павшего воина губернатор Роман Бусаргин.

Биографические данные бойца не приводятся.