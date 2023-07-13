Ремонт тротуара. Фото из ТГ-канала Романа Бусаргина

В Саратовской области выделят 230 миллионов на новый этап программы ремонта тротуаров. Об этом стало известно из телеграм-канала губернатора Романа Бусаргина.

По словам губернатора, благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, пешеходные дорожки привели в порядок в большом объеме во многих муниципалитетах: Саратов, Вольский, Петровский, Татищевский, Балтайский, Новобурасский, Базарно-Карабулакский, Хвалынский районы, ЗАТО Светлый.

Потребность в этом есть не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. В приоритете - подходы к школам, детским садам, поликлиникам и другим социальным учреждениям.

Губернатор обещает выступить на ближайшем заседании областной думы с инициативой о продолжении программы ремонта тротуаров и выделении на нее более 230 млн рублей. В планах распределить финансирование по наименее отработанным регионам.