Саратовский суд взыскал со студентки компенсацию средств на целевое обучение

Фото: Архив КП

В Саратове суд взыскал 150 тысяч рублей со студентки-целевика, которая не стала отрабатывать в районной больнице. Об этом сегодня, 13 июля сообщает Министерство здравоохранения Саратовской области.

Девушка отучилась по целевому направлению в Саратовском государственном медицинском университете и должна была отработать три года по договору в одном из медицинских учреждений Саратовской области. После окончания обучения в течение установленного договором срока работать в районной больнице она так и не начала.

Денежные средства, потраченные на целевое обучение студента взыскали через суд.

Министр здравоохранения Олег Костин отметил, что описанный пример – не единственный. Те, кто проходит целевое обучение в рамках заключенного договора, должны помнить и о возложенной на них ответственности за неисполнение обязательств. По его мнению, внесенные изменения в выдачу направлений на целевое обучение будут способствовать более осознанному и взвешенному выбору с обеих сторон, как абитуриента, так и организаций, в которые планируется дальнейшее трудоустройство. Основная задача этих изменений – обеспечение медицинских учреждений, особенно в первичном звене и на селе кадрами.

Напомним, что по поручению главы региона Романа Бусаргина на каждом этапе, вплоть до завершения обучения и дальнейшего трудоустройства, целевиков будут сопровождать специалисты министерства образования.

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