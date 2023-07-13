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НовостиОбщество13 июля 2023 5:08

Володин: школьная ледовая арена в Соколовом будет достроена в октябре

До конца года в поселке появится бассейн
Елена Маркелова
Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин посетил поселок Соколовый в Гагаринском районе Саратова. Здесь он осмотрел ход работ по возведению круглогодичной ледовой арены при школе.

Из-за срыва конкурсных процедур и обнаруженных грунтовых вод сроки сдачи объекта местными властями были сдвинуты на октябрь.

- Нам не надо растягивать стройку, потому что это плохо. С другой стороны, должно быть качество, не должно быть штурмовщины, – сказал Володин мэру города.

Володин подчеркнул, что ледовая арена пришкольная и должна работать бесплатно, так же как и школьный бассейн. Средства на него уже поступили – до конца этого года он должен быть построен. Кроме этого на территории учебного заведения запланировано строительство теплицы.