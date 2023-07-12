В пруду под Саратовом утонул 52-летний мужчина

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Следователи Балашовского района начали доследственную проверку после обнаружения в пруду тела мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка.

Уточняется, что сегодня днем, 12 июля, специалисты облспаса в ходе поиска в пруду Газовый поселка Первомайский обнаружили и достали тело 52-летнего мужчины. Выяснилось, что утром мужчина со своим знакомым рыбачили в пруду. Через некоторое время знакомый обнаружил пропажу, о чем сообщил родственникам.

Следователи и судмедэксперт осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.