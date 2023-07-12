Пенсионер-велосипедист умер в больнице после столкновения с машиной в Мокроусе

В Фёдоровском районе случилось ДТП, которое в итоге унесло жизнь человека. Подробности летальной аварии сообщил министр здравоохранения региона Олега Костин.

Глава ведомства уточнил, что на перекрестке улиц Победа и Советская районного поселка Мокроус столкнулись легковое авто и велосипед.

В результате 62-летний водитель двухколесного транспортного средства получил открытый перелом левого бедра, левой голени, закрытую травму живота, черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, травматическую кому. В крайне тяжёлом состоянии пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение Фёдоровской районной больницы.

Несмотря на интенсивное лечение он умер.