фото: пресс-служба Администрации Энгельсского района

Жители оценили ремонт моста через озеро Став в Энгельсе. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Энгельсского района.

Весной этого года жители поселков Рыковка и Дачный в Энгельсе пожаловались на разрушение понтонного моста на улице Спортивная, по которому дети ходят в школу. По итогам встречи жителей с главой района Дмитрием Плехановым вопросом занялись специалисты.

По словам Александра Ганшу, представителя МКУ «Городское хозяйство», старая конструкция моста находилась в аварийном состоянии, не было многих ступеней, провалились доски, требовалось обновить перила.

фото: пресс-служба Администрации Энгельсского района

Необходимые работы были проведены. Местные жители заметили перемены, и уже оценили ремонт моста.

- Нас услышали. Состояние его было плачевным и небезопасным. Сейчас результат – выше всяких похвал. Реально, молодцы!, - поделился впечатлениями Олег Фомин, проживающий в микрорайоне.