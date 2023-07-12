Фото: Комсомольская правда Саратов

В Саратовской области состоится фестиваль Всероссийского уровня. Глава Марксовского муниципального района Дмитрий Николаевич Романов и директор фестиваля бардовской песни и шансона Владимир Анатольевич Есин в студии «КП Саратов» рассказали о влиянии подобных мероприятий на развитие региона.

По словам Романова, ежегодно на фестиваль съезжаются с разных районов области и регионов. В этом году приглашены музыканты и исполнители с Луганской области. Число участников и гостей увеличивается ежегодно.

На сегодняшний день фестивалю присвоен статус Всероссийского, учредителями которого являются Министерство культуры правительства Саратовской области, Администрация Марксовского района и комитета культуры.

Фото: Комсомольская правда Саратов

-Мы поддерживаем традиции, каждый раз дополняем чем-то новым и этот фестиваль влияет, прежде всего, на настроение жителей, - отметил глава района.

Слушайте эфир 13 июля в 12.00 на радио «Комсомольская правда Саратов» на волне 90,6 fm, а также на нашем Youtube-канале «Транслятор» по ссылке https://youtu.be/uEn5c476Ea8

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