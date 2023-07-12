В Саратове разработали первого робота для непрямого массажа сердца

В Саратове НПП «Алмаз» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) при поддержке Минпромторга РФ ведет разработку «КардиоРобота». Ноу-хау представляет собой автоматизированное устройство для проведения непрямого массажа сердца при сердечно-легочной реанимации.

Благодаря датчикам жизнедеятельности пациента аппарат регулирует давление и глубину компрессии. Запуск серийного производства прибора запланирован на 2025 год.

В отличие от человека, который может качественно выполнять непрямой массаж сердца не более 2-3 минут, аппарат способен до 45 минут работать от аккумулятора. Решение повышает шансы пациентов в критическом состоянии на выживание и позволяет снизить нагрузку на медицинский персонал. Аппарат укомплектован манжетой неинвазивного измерения артериального давления и датчиком, который измеряет уровень насыщения крови кислородом.

Устройство может использоваться в отделениях реанимации и интенсивной терапии, автомобилях скорой медицинской помощи, трансплантационных отделениях.