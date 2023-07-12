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В Саратове задумались о создании платных парковок. Об этом стало известно сегодня, 12 июля, в ходе заседания комитета ЖКХ в Саратовской областной Думы.

Инициатива была представлена членом общественного совета Евгением Малявко. Общественник рассказал, что в центральной части города проблематично найти парковочное место.

— Количество машин растет, но ситуация от этого только усугубляется и ухудшается. Далеко ходить не надо, вокруг думы: Первомайская, Большая Казачья, Радищева. Мы все эти явления так или иначе встретим и на других улицах. Почему не дать гражданам поставить свой автомобиль на удобную платную парковку с небольшой платой, — задался вопросом Малявко.

Он предложил обратиться с инициативой к главе города Ладе Мокроусовой и губернатору Роману Бусаргину. Платные парковки могут появится в центре города.

Председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной думы Александр Бурмак отметил положительный опыт Казани и Москвы.

— С людьми надо обсудить. Но я был в Казани и в Москве. В центре города можно припарковать машину. И там стало меньше пробок. Потому что нет напаркованных машин в два или три ряда, — рассказал Бурмак.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев уточнил, что планы по введению парковок разрабатываются в мэрии.