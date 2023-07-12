Фото: Архив КП
В Балаково 15-летнего мальчика сбила машина-водитель скрылся. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает региональное управление ГИЮДД.
Инцидент произошел напротив Детского парка. Примерно в 12:50 на улице Ленина автомобилист сбил мальчика, после чего скрылся. Подростка госпитализировали в медучреждение.
В настоящее водителя авто ищут.
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