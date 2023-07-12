Фото: Администрация Октябрьского района Саратова

В Октябрьском районе Саратова по заявкам жителей провели работы по отлову бездомных животных. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает Администрация Октябрьского района.

Выездные мероприятия проводили сотрудники отдела благоустройства и дорожного хозяйства совместно с сотрудниками специализированной организации ООО «РИСТЭМСТРОЙ-Л», отловлены две особи на улице Политехническая.

Подобные работы по отлову безнадзорных животных на территории района проводятся регулярно.

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