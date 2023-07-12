Ozon инвестирует 8 миллиардов рублей в строительство логистического центра в Саратове

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Компания Ozon построит крупный логистический комплекс в Саратове. Этот вопрос обсудили в Москве губернатор Роман Бусаргин и управляющий директор компании Сергей Беляков.

В 2024 году в нашем регионе планируется запустить комплекс площадью 80 тысяч квадратных метров. Открытие объекта такого масштаба позволит создать не менее 2 тысяч рабочих мест. Инвестиции в логистический комплекс составят около восьми миллиардов рублей. Два миллиарда рублей из этой суммы будет отведено на закупку высокотехнологичного оборудования.

Сейчас в Саратове уже работает один сортировочный центр Ozon. Создание нового крупного логистического комплекса позволит местным предпринимателям быстрее поставлять товары на торговую площадку, экономить на логистике, - сообщили в пресс-службе областного правительства.