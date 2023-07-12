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Саратовский депутат принес пистолет на заседание областной Думы. Об этом стало известно сегодня, 12 июля в ходе заседания комитета по вопросам ЖКХ.

Перед совещанием членов комитета парламентарий Александр Ванцов (фракция «Родина») неожиданно достал предмет, напоминающий пистолет «Маузер». Целью демонстрации ненастоящего оружия была «защита от неподобающего поведения членов фракции КПРФ»

Председатель комитета Александр Бурмак (фракция «ЕР») потребовал вынести из зала заседаний игрушечный пистолет.

В процессе обсуждения Ванцов предложил проголосовать за «избавление от оружия», после чего облдеп убрал игрушечный пистолет из зала заседаний.

— Сегодня перед началом заседания комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики у одного из депутатов был замечен предмет, похожий на оружие. После просьбы коллег и голосования по этому вопросу парламентарий вынес этот предмет из места проведения комитета. Инцидент никак не повлиял на ход заседания комитета, повестка была рассмотрена в полном объеме.

По факту случившегося мандатная комиссия соответствующее заседание. В свою очередь аппарат Саратовской областной Думы обратился к руководству охранного предприятия, обеспечивающего пропускной режим в регпарламент, с требованием соблюдения всех предписанных норм и правил.

Напомним, что инструкция по организации пропускного режима распространяется в том числе и на депутатов», – рассказала заместитель руководителя аппарата облдумы Татьяна Плющева.