Фото: Архив КП
Саратовский театр драмы готов заплатить за два легковых авто более 5 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «Госзакупки».
Один из автомобилей, который планирует приобрести театр драмы имени Слонова -это черный седан Changan Eado Plus. Вторая машина-отечественная «Лада Веста» белого цвета. Оба авто должны быть выпущены в этом году.
Первоначальный взнос – 30% от стоимости автомобиля, срок лизинга – 36 месяцев.
Общая максимальная цена торгов более 5,3 миллиона рублей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.