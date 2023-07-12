Фото: Архив КП

Саратовский театр драмы готов заплатить за два легковых авто более 5 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «Госзакупки».

Один из автомобилей, который планирует приобрести театр драмы имени Слонова -это черный седан Changan Eado Plus. Вторая машина-отечественная «Лада Веста» белого цвета. Оба авто должны быть выпущены в этом году.

Первоначальный взнос – 30% от стоимости автомобиля, срок лизинга – 36 месяцев.

Общая максимальная цена торгов более 5,3 миллиона рублей.

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