Фото: Архив КП

Саратов сегодня отмечает свой официальный день рождения. В этот день в 1590 году город основали князь Григорий Засекин и боярин Федор Туров.

Точное место Саратова варьируется от Заводского до Гагаринского района. Изначально город основывался как сторожевая крепость для охраны южных рубежей Русского государства на месте средневекового золотоордынского городища.

23 сентября 1781 года утвердили герб Саратова- на нем были изображены три серебристые стерляди, которые плывут навстречу друг к другу на голубом поле геральдического щита.

Сегодня Саратов претендует на звание культурной столицы Поволжья.

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