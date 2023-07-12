Саратовский контрактник сел в тюрьму за побег из части во избежание службы в СВО

В городе Энгельсе рядовой совершил побег из воинской части. Таким образом парень хотел избежать службы в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Саратовского гарнизонного военного суда.

В инстанции уточнил, что служащий по контракту покинул часть самовольно. Через некоторое время, 23 января, он пришел в военкомат с повинной. После того, как молодого человека прикомандировали к учебно-авиационной базе, он узнал о скором перебросе его части в зону СВО и вновь сбежал домой. Вернулся теперь уже 4 марта, но не в военный комиссариат, а следственный отдел.

Суд назначил энгельситу наказание. Ближайшие 1 год 8 месяцев он проведет в тюрьме.