Гендиректор «Т Плюс» и губернатор Саратовской области обсудили модернизацию системы теплоснабжения региона

Встреча с губернатором

Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов встретился с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. Они обсудили реализацию концессионного соглашения в Саратове и модернизацию системы теплоснабжения Балакова.

В Саратове «Т Плюс» заменит свыше 13 км тепловых сетей по концессии, также в планах на этот год – строительство котельной для надежного теплоснабжения Ленинского района. Большой объем работ зачастую связан с длительными отключениями горячей воды. Это вынужденная мера, необходимая для качественного выполнения мероприятий.

По соглашению с администрацией Балакова, в 2023 году энергетики реконструируют около 13 км внутриквартальных трубопроводов, построят 2 км циркуляционных линий горячей воды, автоматизируют 50 центральных тепловых пунктов и групповых бойлеров.

«Сейчас в городах ведется планомерная подготовка к отопительному сезону, и компании важно качественно выполнить запланированные мероприятия. Поэтому мы благодарны региону за поддержку. Ежегодно «Т Плюс» увеличивает темпы замены тепловых сетей, которые устарели, это поможет избежать серьезных инцидентов зимой», - подчеркнул Александр Вилесов.

«Т Плюс» ежегодно увеличивает темпы замены тепловых сетей, которые устарели. Но этого недостаточно из-за высокого процента износа трубопроводов. Тепловую инфраструктуру города энергетикам практически приходится строить заново. Компания приносит извинения за доставленные неудобства и прикладывает все усилия, чтобы завершить работы в срок и обеспечивать жителей качественными услугами.