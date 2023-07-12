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В Саратовской области растет производство молока — обеспеченность молоком достигает 97 процентов. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

По словам зампреда Правительства области – министра сельского хозяйства Романа Ковальского в регионе на 1 июня организованным сектором произведено 74,1 тыс тонн молока, что на 6,3 процента выше прошлогодних показателей.

Обеспеченность жителей Саратовской области молоком приближается составляет на сегодняшний день 97 процентов. Увеличению продуктивности и валового производства молока во многом способствуют меры господдержки молочного скотоводства, такие как компенсация части затрат за реализованное молоко и на покупку нетелей молочных пород, завезенных из-за пределов региона.

За последнюю неделю молокоперерабатывающими предприятиями губернии выработано 1370 тонн питьевого молока, 970 тонн кисломолочных продуктов, 210 тонн масла, 33 тонны мягких, полутвердых и плавленых сыров, 132 тонн сухих молочных консервов.