фото: Архив КП

В Саратове из-за работ энергетиков ограничили движение на 4 улицах. Об этом сообщили в мэрии города Саратова.

Сегодня, 12 июля, в Саратове на четырех улицах ограничили проезд из-за проведением ПАО «Т Плюс» ремонтных работ.

До 15 июля ограничение проезда будет действовать на участках:

- улица Радищева (между Челюскинцев и Московской);

- улица Вольская (между 53-й Стрелковой дивизии и Чернышевского);

- улица Азина, 10.

До 22 июля ограничение будет действовать на проспекте 50 лет Октября – около домов №№5-7А, а также №85Б.