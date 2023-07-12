Пожарные в Энгельсе спасли десять человек из горящей семиэтажки. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сегодня ночью, 12 июля, в Энгельсе произошел пожар. Информация о возгорании поступила в 2:01 на пульт диспетчера. Горела квартира в семиэтажном доме на улице Краснодарской.

На тушение выезжали четыре расчета.

- Прибыв на место, мы увидели дым из квартиры на 2 этаже. На улице нас встречала женщина, она сказала, что в горящей квартире у нее остался муж. По трехколенной лестнице пожарные проникли в квартиру, нашли мужчину, он был без сознания. Вытащили его на свежий воздух. До приезда медиков оказывали ему помощь, используя аппарат искусственной вентиляции легких. Еще 7 человек были выведены с помощью спасательных устройств, двоих спасли по автолестнице с 4 этажа. К счастью, все живы, - рассказал начальник караула Гайса Исламгалиев.

Пострадавшим оказался 63-летний мужчина. Его с ожогами 60 процентов тела и отравлением продуктами горения госпитализировали в ожоговый центр.